Холодильники Haier: гід по вибору техніки, що змінить ваш дім

Сьогодні холодильник - це не просто девайс для зберігання продуктів, це чи не найважливіша техніка на кухні, яка повністю змінює простір та надихає на нове. Спочатку здається, що на ринку існує багато різних моделей, але насправді розбіжності дуже незначні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Але бренд Haier пропонує інший підхід. Холодильники компанії стають простором для експериментів та фантазії. Вони об’єднують мистецтво дизайну, передові технології та максимальний комфорт. Але різноманітність моделей Haier викликає неминучі складності вибору. Треба враховувати декілька різних параметрів, щоб техніка підійшла саме під ваші потреби. Про них ми й поговоримо нижче.
Серед досягнень бренду: 15 років поспіль бренд займає перше місце у світі по випуску великої побутової техніки, заслужене місце у списку Fortune Global 500, безліч дизайнерських відзнак… Але всі ці регалії лише демонструють глибоке розуміння потреб користувачів, які хочуть знайти потрібний саме для їхньої кухні форм-фактор девайсу. Тож Haier пропонує такі варіанти:
Це говорить про широкий вибір техніки у порівнянні зі стандартними пропозиціями ринку. Найбільші за розмірами моделі Side-by-side. У них морозильна та холодильна камери розташовуються поряд. Завдяки цьому досягається феноменальна місткість з компактними розмірами, бо холодильники у ширину не перевищують 90 см.
У багатодверні моделі ширина становить 83 см і менше. 3D-холодильники з трьома дверцятами - мають вже 60-70 см.
Винні шафи - всього 50 см, і це при тому, що вони повністю імітують мікроклімат льохів для зберігання вина. Підходять навіть для маленьких кухонь.
Продуманий дизайн - це питання не лише естетики, але й зручності користувача. Ви можете навіть не звертати уваги на ці дрібниці, але точно помітите, якщо вони зникнуть. Тому при виборі холодильників Haier дивіться на такі деталі:
Якщо ви вибираєте холодильник для вина, то звертайте увагу на критерії, характерні для такої техніки. У камері на вибір 1 або 2 зони з різними температурними режимами, а от дерев’яні полички обов’язкові для всіх моделей. Якщо кухня маленька, більше підходять шафи із вбудованою конструкцією, з висотою до 83 см.
Що стосується традиційних холодильників, то тут треба визначитись з покриттям поверхні. Існують і класичні варіанти, але матова поверхня може стати найкращим вибором, адже за нею легко доглядати, а виглядає вона ефектно.
Питання дизайну та форм-фактору важливі для правильного вибору холодильників Haier, але також потрібно враховувати фірмові технології та вибирати модель з тим набором функцій, який потрібен вам для життя:
Для додаткової зручності потрібна підтримка мобільного застосунку hOn. Він дозволяє віддалено налаштовувати холодильник, вести списки продуктів, сканувати етикетки тощо.
Холодильники Haier поєднують вишуканість, високі технології та ергономіку. В їхньому асортименті можна знайти модель, яка підходить саме вам.
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