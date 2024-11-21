Холодильники Haier: гид по выбору техники, которая сменит ваш дом

Но бренд Haier предлагает другой подход. Холодильники компании становятся пространством для экспериментов и фантазии. Они объединяют искусство дизайна, современные технологии и максимальный комфорт. Но разнообразие моделей Haier вызывает неизбежные сложности выбора. Нужно учитывать несколько разных параметров, чтобы техника подошла как раз под ваши потребности. О них мы и поговорим ниже.

Разные форм-факторы – эргономика превыше всего

Среди достижений бренда: 15 лет подряд бренд занимает первое место в мире по выпуску большой бытовой техники, заслуженное место в списке Fortune Global 500, множество дизайнерских знаков отличия… Но все эти регалии лишь демонстрируют глубокое понимание потребностей пользователей, которые хотят найти нужный именно для их кухни форм-фактор девайса Так, Haier предлагает следующие варианты:

Side-by-side;

многодверные холодильники;

трехдверные из серии 3D;

винные шкафы.

Это говорит о широком выборе техники по сравнению со стандартными предложениями рынка. Самые большие по размерам модели Side-by-side. В них морозильная и холодильная камеры располагаются рядом. Благодаря этому достигается феноменальная емкость с компактными размерами, потому что холодильники в ширину не превышают 90 см.

В многодверной модели ширина составляет 83 см и меньше. 3D-холодильники с тремя дверцами – имеют уже 60-70 см.

Винные шкафы – всего 50 см, и это при том, что они полностью имитируют микроклимат погребов для хранения вина. Подходят даже для маленьких кухонь.

Выбор дизайна для удобства и стиля: что нужно учесть?

Продуманный дизайн – это вопрос не только эстетики, но и удобства пользователя. Вы можете даже не обращать внимания на эти мелочи, но точно заметите, если они исчезнут. Поэтому при выборе холодильников Haier смотрите на следующие детали:

Уровень шума. Для многих пользователей тихая работа в приоритете, если вы в их числе, то у бренда есть множество моделей с инвертором. Благодаря такому двигателю техника работает незаметно, без вибрации и шума. Механизм открывания дверей. Все двери в холодильниках имеют плавное открывание и сигнал о том, что вы забыли закрыть девайс. Но модели Side-by-side дополнительно останавливаются при открывании на 90 градусов. Освещение. В ассортименте Haier есть множество моделей с инновационными светодиодами, чтобы получить яркое 3D-освещение или TowerLed – подсветку целой стенки. Эргономика. Любой холодильник следует выбирать, учитывая ваши эргономические потребности. К примеру, если вы хотите хранить продукты свежими еще дольше, то нужны модели с выбором температуры MyZone. Технология Humidity Zone позволяет получить влажность до 90%, чтобы предотвратить заветривание и образование бактерий.

Если вы выбираете холодильник для вина, обращайте внимание на критерии, характерные для такой техники. В камере по выбору 1 или 2 зоны с разными температурными режимами, а вот деревянные полочки обязательны для всех моделей. Если кухня маленькая, больше подходят шкафы со встроенной конструкцией с высотой до 83 см.

Что касается традиционных холодильников, то здесь нужно определиться с покрытием поверхности. Существуют и классические варианты, но матовая поверхность может стать лучшим выбором, ведь за ней легко ухаживать, а смотрится она эффектно.

Фирменные технологии, изменяющие подход к хранению продуктов

Вопросы дизайна и форм-фактора важны для правильного выбора холодильников Haier, но также нужно учитывать фирменные технологии и выбирать модель с тем набором функций, который вам нужен для жизни:

естественная циркуляция воздуха Natural Airflow в винных шкафах для поддержания уровня влажности 50-70% обязательна для такой техники;

наличие фильтров с углем в шкафах, чтобы создать правильный микроклимат;

чтобы дольше хранить продукты свежими, выбирайте модели с системой Multi Air Flow – постоянной циркуляцией воздуха в сочетании с No Frost;

инверторный компрессор – выбор не только для тихой работы, но и для экономии электроэнергии, на него действует отдельная гарантия на 15 лет;

антибактериальная система ABT уничтожает 99,9% вредных бактерий, а также убирает неприятные запахи;

если хотите экономить еще больше электроэнергии, выбирайте модели со специальной конструкцией выдвижных ящиков морозильной камеры (экономия до 30%);

Диспенсеры в некоторых холодильниках гарантируют наличие льда или ледяной воды.

Для дополнительного удобства требуется поддержка мобильного приложения hOn. Он позволяет удаленно настраивать холодильник, вести списки продуктов, сканировать этикетки и т.д.

Холодильники Haier совмещают изысканность, высокие технологии и эргономику. В их ассортименте можно найти модель, подходящую именно вам.