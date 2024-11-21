Холодильники Haier: гид по выбору техники, которая сменит ваш дом

Сегодня холодильник – это не просто девайс для хранения продуктов, это едва ли не самая важная техника на кухне, которая полностью меняет пространство и вдохновляет на новое. Сначала кажется, что на рынке существует много разных моделей, но на самом деле разногласия очень незначительны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Но бренд Haier предлагает другой подход. Холодильники компании становятся пространством для экспериментов и фантазии. Они объединяют искусство дизайна, современные технологии и максимальный комфорт. Но разнообразие моделей Haier вызывает неизбежные сложности выбора. Нужно учитывать несколько разных параметров, чтобы техника подошла как раз под ваши потребности. О них мы и поговорим ниже.
Среди достижений бренда: 15 лет подряд бренд занимает первое место в мире по выпуску большой бытовой техники, заслуженное место в списке Fortune Global 500, множество дизайнерских знаков отличия… Но все эти регалии лишь демонстрируют глубокое понимание потребностей пользователей, которые хотят найти нужный именно для их кухни форм-фактор девайса Так, Haier предлагает следующие варианты:
Это говорит о широком выборе техники по сравнению со стандартными предложениями рынка. Самые большие по размерам модели Side-by-side. В них морозильная и холодильная камеры располагаются рядом. Благодаря этому достигается феноменальная емкость с компактными размерами, потому что холодильники в ширину не превышают 90 см.
В многодверной модели ширина составляет 83 см и меньше. 3D-холодильники с тремя дверцами – имеют уже 60-70 см.
Винные шкафы – всего 50 см, и это при том, что они полностью имитируют микроклимат погребов для хранения вина. Подходят даже для маленьких кухонь.
Продуманный дизайн – это вопрос не только эстетики, но и удобства пользователя. Вы можете даже не обращать внимания на эти мелочи, но точно заметите, если они исчезнут. Поэтому при выборе холодильников Haier смотрите на следующие детали:
Если вы выбираете холодильник для вина, обращайте внимание на критерии, характерные для такой техники. В камере по выбору 1 или 2 зоны с разными температурными режимами, а вот деревянные полочки обязательны для всех моделей. Если кухня маленькая, больше подходят шкафы со встроенной конструкцией с высотой до 83 см.
Что касается традиционных холодильников, то здесь нужно определиться с покрытием поверхности. Существуют и классические варианты, но матовая поверхность может стать лучшим выбором, ведь за ней легко ухаживать, а смотрится она эффектно.
Вопросы дизайна и форм-фактора важны для правильного выбора холодильников Haier, но также нужно учитывать фирменные технологии и выбирать модель с тем набором функций, который вам нужен для жизни:
Для дополнительного удобства требуется поддержка мобильного приложения hOn. Он позволяет удаленно настраивать холодильник, вести списки продуктов, сканировать этикетки и т.д.
Холодильники Haier совмещают изысканность, высокие технологии и эргономику. В их ассортименте можно найти модель, подходящую именно вам.
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