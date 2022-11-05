У холоди рівнян зігріватимуть намети з тепловими гарматами

Намет на прохання міської влади надали благодійники - організація "Remar S.O.S". Окрім цього, у різних мікрорайонах Рівного планують розмістити принаймні ще два-три намети, але уже менших за розмірами. А площу Перемоги для найбільшого обрали саме тому, що в цій частині міста оселилося багато переселенців.

"Тут буде тепло, тут будуть вам раді й забезпечать їжею. Також тут можна буде отримати допомогу, зокрема медичну, для рівнян і переселенців. Не можу чітко визначити спроможність цього намету, але потенційно - це тисячі людей. Ми працюємо з 72 країнами світу, починали з допомоги наркозалежним, а нині - біженцям. Дехто з наших представників ще з 2014 року працює на Донбасі. У нас є досвід побудови таких великих наметів, два ми вже встановили в Чернівцях для прийому переселенців і з допомогою волонтерів годували тисячі людей щодня", - сказав представник організації "Remar S.O.S" Пол Вайт.

За словами міського голови рівного Олександра Третяка, намети встановлюватимуть у мікрорайонах "Північний" та "Ювілейний" і в центральній частині міста. Це будуть місця для збору мешканців громади у разі потреби зігрітися, напитись гарячого чаю, отримати доступ до електроенергії, щоб зарядити телефони, павербанки.

Спочатку відкрити три намети планували з 1 листопада. Та як повідомили у пресслужбі міської ради, наразі ідею відтермінували - через відносно теплу погоду надворі. Тож, імовірніше, це відбудеться уже після початку опалювального сезону, коли настануть справжні холоди.