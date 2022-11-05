В холода ровенчан будут согревать палатки с тепловыми пушками

Палатку по просьбе городских властей предоставили благотворители - организация "Remar S.O.S". Кроме этого, в разных микрорайонах Ровно планируют разместить по крайней мере еще две-три палатки, но уже меньше по размерам. А площадь Победы для самого большого избрали именно потому, что в этой части города поселилось много переселенцев.

"Здесь будет тепло, здесь будут вам рады и обеспечат едой. Также здесь можно будет получить помощь, в том числе медицинскую, для ровенчан и переселенцев. Не могу четко определить способность этой палатки, но потенциально - это тысячи людей. Мы работаем с 72 странами мира, начинали с помощи наркозависимым, а ныне - беженцам. Некоторые из наших представителей еще с 2014 года работают на Донбассе. У нас есть опыт построения таких больших палаток, две мы уже установили в Черновцах для приема переселенцев и с помощью волонтеров кормили тысячи людей каждый день", - сказал представитель организации "Remar S.O.S" Пол Уайт.

По словам городского головы равного Александра Третьяка, палатки будут устанавливаться в микрорайонах "Северный" и "Юбилейный" и в центральной части города. Это будут места для сбора жителей общины по необходимости согреться, напиться горячего чая, получить доступ к электроэнергии, чтобы зарядить телефоны, павербанки.

Сначала открыть три палатки планировали с 1 ноября. Но как сообщили в пресс-службе городского совета, сейчас идею отсрочили - из-за относительно теплой погоды. Вероятнее всего, это произойдет уже после начала отопительного сезона, когда наступят настоящие холода.