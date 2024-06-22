Холера: українцям дали поради, як не заразитися

Важливо пам'ятати, що джерелом збудника інфекції є людина, що захворіла, або носій вібріонів.
Де може бути холерний вібріон
у забрудненій воді при низьких температурах та у морській воді - 2 тижні і більше;
у харчових продуктах при кімнатній температурі протягом 2-5 днів;
на поверхні плодів і овочів в умовах сонячного освітлення впродовж 8 годин;
у кишківнику окремих річкових та морських тварин - декілька місяців.
Симптоми захворювання
сильна діарея (частий, до 10 і більше разів за добу, пронос);
задижка, різка слабкість, м'язові судоми;
западання очей, посиніння губ і вушних раковин;
зниження температури тіла;
втрата пружності шкіри, а шкіра стоп і рук стає зморшкуватою.
При перших симптомах слід негайно звернутися до лікаря!
Що робити, щоб уникнути захворювання
Перш за все слід дотримуватись простих правил:
не купуйте продукти харчування, зокрема - рибу, у місцях стихійної торгівлі;
не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водоймах;
дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед тим, як брати чи готувати їжу, після відвідування туалету;
використовуйте чисту воду (за можливості бутильовану);
мийте овочі і фрукти перед вживанням;
ретельно проварюйте чи просмажуйте їжу перед вживанням.
Холера в Україні
В Україні розпочався епідемічний сезон холери. Ця хвороба може бути небезпечною, особливо влітку.
У МОЗ зазначають, що без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті. Особливий нагляд спеціалісти проводять щороку з 1 червня до 1 жовтня.
Як розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, в Україні є ризик спалахів холери та гепатиту, зокрема через відключення світла. Ця ситуація може бути обумовлена відключенням водопостачання при обмеженнях споживання електроенергії.