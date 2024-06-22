Холера: українцям дали поради, як не заразитися

Холера в Україні

В Україні розпочався епідемічний сезон холери. Ця хвороба може бути небезпечною, особливо влітку.

У МОЗ зазначають, що без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті. Особливий нагляд спеціалісти проводять щороку з 1 червня до 1 жовтня.

Як розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, в Україні є ризик спалахів холери та гепатиту, зокрема через відключення світла. Ця ситуація може бути обумовлена ​​відключенням водопостачання при обмеженнях споживання електроенергії.

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