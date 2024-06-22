Холера: украинцам дали советы, как не заразиться

Холера - опасное инфекционное заболевание, человек может заболеть после употребления воды или пищи, зараженной бактерией Vibrio cholerae. Для того чтобы этого не произошло, следует соблюдать важные правила.
Важно помнить, что источником возбудителя инфекции является заболевший человек или носитель вибрионов.
Где может быть холерный вибрион
в загрязненной воде при низких температурах и в морской воде - 2 недели и более;
в пищевых продуктах при комнатной температуре в течение 2-5 дней;
на поверхности плодов и овощей в условиях солнечного освещения в течение 8 часов;
в кишечнике отдельных речных и морских животных - несколько месяцев.
Симптомы заболевания
сильная диарея (частый, до 10 и более раз в сутки, понос);
одышка, резкая слабость, мышечные судороги;
западание глаз, посинение губ и ушных раковин;
понижение температуры тела;
потеря упругости кожи, а кожа стоп и рук становится морщинистой.
При первых симптомах следует немедленно обратиться к врачу!
Что делать, чтобы избежать заболевания
Прежде всего следует придерживаться простых правил:
не покупайте продукты питания, в частности - рыбу, в местах стихийной торговли;
не купайтесь и не ловите рыбу в загрязненных водоемах;
соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки перед тем, как брать или готовить еду, после посещения туалета;
используйте чистую воду (при возможности бутилированную);
мойте овощи и фрукты перед употреблением;
тщательно проваривайте или прожаривайте пищу перед употреблением.
Холера в Украине
В Украине начался эпидемический сезон холеры. Эта болезнь может быть опасной, особенно летом.
В Минздраве отмечают, что без должного лечения холера может привести к обезвоживанию и смерти. Особый надзор специалисты проводят каждый год с 1 июня по 1 октября.
Как рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в Украине есть риск вспышек холеры и гепатита, в частности, из-за отключения света. Данная ситуация может быть обусловлена отключением водоснабжения при ограничениях потребления электроэнергии.