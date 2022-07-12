Холдинг TECHIIA инвестировал в Aestech

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что Aestech создана в результате покупки "ПИК Групп", которая более 10 лет производит и устанавливает стеклопакеты больших площадей.

Aestech владеет международными патентами на технологию стеклопакетов повышенной прочности. Их несущая способность в несколько раз выше, чем у стандартных стеклопакетов, при этом минимизированы оптические искажения.

Вертикальные и горизонтальные алюминиевые профили отсутствуют, что обеспечивает безрамочность остекления и позволяет оптимально использовать площадь застройки.

С помощью Aestech архитекторы и девелоперы смогут реализовывать любые архитектурные решения в эстетике зданий и целых городов.

Производство Aestech расположено на западе Украины. Завод способен производить на одной линии 130 тыс. м² стекла в год.

Компанию возглавил Денис Воробей.

"Безрамочные стеклянные фасады - это будущее сферы девелопмента, которое уже наступило. Мы предлагаем клиентам в любой точке мира качественную, инновационную технологию, которая позволит воплотить самые смелые идеи архитекторов", - отметил он.

В свою очередь, управляющий партнер холдинга TECHIIA Юрий Лазебников добавил, что Aestech предлагает технологические решения украинцев на глобальном рынке.

"Инновационные, экологические и энергоэффективные технологии строительства сегодня нужны каждой стране, желающей создавать качественные урбанистические объекты, а особенно Украине, у которой впереди большой этап восстановления", - убежден Лазебников.

Холдинг TECHIIA создал Aestech, приобретя украинскую компанию "ПИК Групп". Она с 2011 года создает инновационные инженерные решения в технологиях светопрозрачных конструкций на основе стеклопакетов повышенной прочности, а также ригельные и стойкие фасадные системы, купольные и подвесные фасады, что позволяет реализовать самые смелые замыслы архитекторов.