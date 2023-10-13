Холанд у проклятті, зліт "Сокола" в Європі, регбі "першого ярусу": анонс вихідних у спорті

"Сокіл" – "Црвена Звезда"

13 жовтня, 20:30, Белград, "Піонір", трансляція на YouTube-каналі IIHF

Хокейний чемпіон України візьме старт на євроарені у п'ятницю. Упродовж трьох днів "соколята" зіграють три матчі в Белграді, щоб в одноколовому турнірі з "Црвеною Звездою", "Каунасом" і "Ференварошем" визначити володаря однієї путівки в третій раунд кваліфікації Континентального кубка. Торік "Кременчук" розпочав і вилетів на 3-му етапі, зазнавши трьох поразок.

Нідерланди – Франція

13 жовтня, 21:45, Амстердам, "Йохан Кройф Арена", трансляція на MEGOGO

Центральний матч 7-го туру відбору на Євро-2024 прийме Амстердам. "Ораньє" вдома спробують зупинити крейсер Дідьє Дешама. Збірна Франції виграла всі 5 поєдинків кваліфікації, а в стартовому турі вже трощила нідерландців (4:0). Тепер підопічні Рональда Кумана зобов'язані перемагати, бо Греція так і норовить обійти нідерландців у заочній боротьбі за друге місце.

Фото: Навесні Франція розтрощила нідерландців 4:0 (marca.com)

Ірландія – Нова Зеландія

14 жовтня, 22:00, Сен-Дені, "Стад де Франс", трансляція на Rugby Pass TV

У суботу нарешті стартує плей-офф Кубка світу з регбі. На штамп "достроковий фінал" готовий претендент – матч першої та четвертої збірної у світовому рейтингу. Ірландці виграли всі поєдинки на груповому етапі, а ось новозеландці програли французам на старті турніру. Та на цій же стадії Кубка світу-2019 "Олл Блекс" розібрали об'єднаних ірландців на запчастини (46:14).

Мото Гран-прі Індонезії

15 жовтня, 10:00, Центральний Ломбок, "Мандаліка", трансляція на каналі "Перший автомобільний"

Битва за чемпіонську корону в MotoGP продовжиться в Індонезії. Після етапу в Японії з кола претендентів відпав італієць Марко Беццеккі. Натомість після дощового гран-прі в Мотегі розрив між двома лідерами – іспанцем Хорхе Мартіном та Франческо Баньяї з Італії – скоротився до трьох пунктів на користь останнього. Торік на "Мандаліці" обидва гонку провалили.

Фото: Хорхе Мартін виграв спринт у Японії (eurosport.com)

Норвегія – Іспанія

15 жовтня, 21:45, Осло, "Уллевол", трансляція на MEGOGO

Ерлінг Холанд і компанія спробують зачепитися ледь не за останній шанс поїхати на Євро-2024. Збірна Норвегії у відборі вже відстала на 5 пунктів від шотландців. Із іспанцями скандинавів розділяють 2 очки, але ті ще мають матч у запасі. Отже, поразка в очному поєдинку остаточно розіб'є мрії зіркового покоління про форум у Німеччині. Остання поява норвежців на Євро датована 2000-м...