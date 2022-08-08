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Холанд обеспечил "Манчестер Сити" победу на старте АПЛ: видео дубля норвежца

Фото: Через мгновение Эрлинг Холанд откроет счет в матче (twitter.com/ManCity)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой "Манчестер Сити" благодаря голам Эрлинга Холанда завершилось противостояние с лондонским "Вест Хэмом" в 1-м туре английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 1-й тур

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" – 0:2

Голы: Холанд, 36 (пенальти), 65

Воплотить собственное игровое преимущество в гол "горожане" сумели на 36-й минуте. После передачи Гюндогана между защитниками Холанд вырвался лицом к лицу из Ареола, протолкнул мяч мимо кипера и был им сбит, а затем уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

В середине второго тайма "Ман Сити" закрепил свое преимущество. Это Де Брюйне искусным пасом из центра поля вывел Холанда еще раз на свидание с вратарем, а бомбардир технично уложил мяч в угол.

В свою очередь "Вест Хэм" ни один из своих полумоментов использовать так и не сумел. К тому же еще в первом тайме лондонцы из-за травмы потеряли своего основного голкипера Фабиански.

Ранее с победы стартовал в чемпионате "Арсенал" с Александром Зинченко в основе. Украинец отыграл 83 минуты и отличился результативной передачей.

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

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