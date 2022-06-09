Хоккейная сборная Украины запланировала участие в трех этапах Еврочелленджа

Тренерский штаб "сине-желтых" разработал предварительный план подготовки. Тем не менее, в лагере национальной команды отдают себе отчет, что гарантий их реализовать во время войны фактически нет.

"Поэтому делюсь наработками и не знаю, удастся ли их реализовать. Мы составили план подготовки на следующий сезон, подтвердили участие в трех этапах Еврочелленджа – в ноябре, декабре и феврале", – рассказал Шахрайчук.

По его словам, планы сборной Украины будут изменяться в зависимости от развития событий. Если возобновить соревнования в чемпионате Украины не удастся, то в конце лета команда может собраться для участия в еще одном этапе Еврочелленджа.

В данный момет проходит неофициальный сбор национальной команды, к которому привлекли два десятка хоккеистов из Киева и Киевской области. Цель сбора – ледовые тренировки и занятия по общефизической подготовке после нескольких месяцев "простоя".