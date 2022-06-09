Хокейна збірна України запланувала участь у трьох етапах Єврочеленджу

Тренерський штаб "синьо-жовтих" розробив попередній план підготовки. Проте, в таборі національної команди усвідомлюють, що гарантій їх реалізувати в час війни фактично немає.

"Тож ділюся напрацюваннями та не знаю, чи їх вдасться реалізувати. Ми склали план підготовки на наступний сезон, підтвердили участь у трьох етапах Єврочеленджу – у листопаді, грудні та лютому", – розповів Шахрайчук.

За його словами, плани збірної України змінюватимуться в залежності від розвитку подій. Якщо відновити змагання в чемпіонаті України не вдасться, то наприкінці літа команда може зібратися для участі в ще одному етапі Єврочеленджу.

Наразі триває неофіційний збір національної команди, до якого залучили два десятки хокеїстів із Києва та Київської області. Мета збору – льодові тренування і заняття з загально-фізичної підготовки після кількох місяців "простою".