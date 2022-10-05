Хокейний чемпіонат України поповнив дебютант: коли розпочнеться турнір

Федерація хокею України анонсувала старт сезону 2022/23 у вищому дивізіоні, до якого заявилися 6 клубів із трьох міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ .

Новий сезон розпочнеться у четвер, 6 жовтня. У перший день два матчі прийме столичний Палац спорту.

Першим на лід вийде новачок чемпіонату – "Київ", який протистоятиме "Харківським Берсеркам" (14:00). Опісля зустрінуться чинні чемпіон і віце-чемпіон України – київський "Сокіл" гратиме проти "Кременчука" з 18-ї години. Стартові поєдинки першості продовжаться 7-12 жовтня.

Турнір розділять на два етапи. На першому 6 команд зіграють по 30 матчів регулярного сезону, а на другому – четвірка сильніших змагатиметься за медалі чемпіонату України в плей-офф.

"Київ" входить у сезон із екс-нападником збірної України Дмитром Підгурським на чолі. Комплектують команду переважно хокеїстами з Першої ліги, але згодом до неї може приєднатися олімпійський чемпіон-1992 Олексій Житник.

Раніше ФХУ та клуби визначили три базові арени чемпіонату – Палац спорту, "Айсберг" у Кременчуці та льодовий стадіон у Калуші. "Київ" і "Сокіл" гратимуть у столиці, на "Айсбергу" суперників прийматимуть "Кременчук" і "Берсерки", а калуський "Легіон" і херсонський "Дніпро" виступатимуть на Прикарпатті.

Календар стартових матчів чемпіонату України з хокею:

6 жовтня

"Київ" – "Берсерки", 14:00

"Сокіл" – "Кременчук", 18:00

7 жовтня

"Сокіл" – "Берсерки", 12:00

"Київ" – "Кременчук", 15:30

8 жовтня

"Легіон" – "Дніпро", 18:00

9 жовтня

"Дніпро" – "Легіон", 16:00

10 жовтня

"Сокіл" – "Київ", 18:00

11 жовтня

"Кременчук" – "Берсерки", 18:00

12 жовтня

"Берсерки" – "Кременчук", 11:00