ua ru
Ср, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Хокейний чемпіонат України поповнив дебютант: коли розпочнеться турнір

Новость на русском →
Київ, Середа 05 жовтня 2022 09:41
Хокейний чемпіонат України поповнив дебютант: коли розпочнеться турнір Фото: "Сокіл" під час підготовки до нового сезону (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Федерація хокею України анонсувала старт сезону 2022/23 у вищому дивізіоні, до якого заявилися 6 клубів із трьох міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

Новий сезон розпочнеться у четвер, 6 жовтня. У перший день два матчі прийме столичний Палац спорту.

Першим на лід вийде новачок чемпіонату – "Київ", який протистоятиме "Харківським Берсеркам" (14:00). Опісля зустрінуться чинні чемпіон і віце-чемпіон України – київський "Сокіл" гратиме проти "Кременчука" з 18-ї години. Стартові поєдинки першості продовжаться 7-12 жовтня.

Турнір розділять на два етапи. На першому 6 команд зіграють по 30 матчів регулярного сезону, а на другому – четвірка сильніших змагатиметься за медалі чемпіонату України в плей-офф.

"Київ" входить у сезон із екс-нападником збірної України Дмитром Підгурським на чолі. Комплектують команду переважно хокеїстами з Першої ліги, але згодом до неї може приєднатися олімпійський чемпіон-1992 Олексій Житник.

Раніше ФХУ та клуби визначили три базові арени чемпіонату – Палац спорту, "Айсберг" у Кременчуці та льодовий стадіон у Калуші. "Київ" і "Сокіл" гратимуть у столиці, на "Айсбергу" суперників прийматимуть "Кременчук" і "Берсерки", а калуський "Легіон" і херсонський "Дніпро" виступатимуть на Прикарпатті.

Календар стартових матчів чемпіонату України з хокею:

6 жовтня

"Київ" – "Берсерки", 14:00

"Сокіл" – "Кременчук", 18:00

7 жовтня

"Сокіл" – "Берсерки", 12:00

"Київ" – "Кременчук", 15:30

8 жовтня

"Легіон" – "Дніпро", 18:00

9 жовтня

"Дніпро" – "Легіон", 16:00

10 жовтня

"Сокіл" – "Київ", 18:00

11 жовтня

"Кременчук" – "Берсерки", 18:00

12 жовтня

"Берсерки" – "Кременчук", 11:00

До слова, у сезоні 2022/23 "Кременчук" гратиме в Континентальному кубку замість "Сокола".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сокол Чемпионат Украины хоккей
NEWS
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
DAILY
Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати