Хоккейный чемпион Украины получил техническое поражение за выигранный матч: как это возможно

Федерация хоккея Украины присудила киевскому "Соколу" техническое поражение и штраф за упущение административного персонала перед поединком регулярного первенства против "Харьковских Берсерков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ .

Матч "Харьковские Берсерки" – "Сокол" состоялся 18 ноября в Виннице. Столичный гранд одержал непростую победу над последней командой чемпионата (5:2).

Впрочем, вместо трех пунктов "соколята" ничего не добавили в копилку турнирной таблицы чемпионата Украины. "Сокол" получил техническое поражение -:+ за участие в поединке незаявленного хоккеиста – Даниила Рымаря. Кроме того, киевляне заплатят 20 тысяч гривен штрафа.

Теперь чемпиона Украины внес воспитанника клубной школы в заявку по правилам. Рымарь в сезоне 2021/22 стал чемпионом среди молодежных команд. Прошлый год защитник провел в составе словацкого "Хамиково".

Неожиданное поражение "Сокола" в кабинетах обострило борьбу за лидерство в чемпионате Украины. Столичный гранд набрал 24 очка и только на один пункт опережает шумных соседей из "Киев Кэпиталз". Третий – херсонский "Днепр" (20 очков, матч в запасе).