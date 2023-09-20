Хокейна збірна України залишилася без тренера: що трапилося

49-річний фахівець тимчасово не працюватиме зі "синьо-жовтими". Функціонери відкрили провадження щодо тренера та ухвалили проміжне рішення.

"19 вересня Дисциплінарний комітет Федерації хокею України в ході розгляду дисциплінарного провадження відсторонив головного тренера національної збірної команди України Вадима Шахрайчука від виконання посадових обов'язків на строк до двох місяців, або до винесення остаточного рішення", – йдеться в повідомленні.

Причини відкриття провадження щодо керманича збірної наразі невідомі. У міжсезоння Шахрайчук до посади головного тренера національної команди додав роль коуча в ноствореній команді "Київ Кепіталз". Раніше президент ФХУ Георгій Зубко анонсував кадрові зміни на чолі "синьо-жовтих".

"Завдання не було виконано. Тому я маю пропозиції до ради федерації стосовно модернізації штабу національної команди. Ми розглядаємо питання певних кадрових змін у збірній національній, розглядаємо так само кадрові зміни в U-20", – зазначив функціонер.

Хто такий Вадим Шахрайчук

Уродженець Києва, виступав на позиції центрфорварда. На дорослому рівні дебютував у складі столичної ШВСМ, а в 1992-1996, 2010-2011 і 2012 рр. захищав кольори київського "Сокола".

Левову частку ігрової кар'єри провів у чемпіонаті Росії. Там виступав за казанський "Ак Барс", омський "Авангард", ярославський "Локомотив", московські "Спартак" і "Динамо", низку інших команд. У 1997-2000 рр. грав у німецькому "Айс Тайгерс", а завершив активні виступи в київському "Компаньйоні" в 2013 році.

Тренерську діяльність розпочав у лавах столичних "Дженералз". Потім праював у РФ і Румунії, а в 2021 році очолив збірну України. Цьогоріч навесні національна команда не змогла виграти Дивізіон IB чемпіонату світу.