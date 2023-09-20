Хоккейная сборная Украины осталась без тренера: что случилось

49-летний специалист временно не будет работать с "сине-желтыми". Функционеры открыли производство относительно тренера и приняли промежуточное решение.

"19 сентября Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины в ходе рассмотрения дисциплинарного производства отстранил главного тренера национальной сборной команды Украины Вадима Шахрайчука от исполнения должностных обязанностей на срок до двух месяцев или до вынесения окончательного решения", – говорится в сообщении.

Причины открытия производства относительно руководителя сборной неизвестны. В межсезонье Шахрайчук в должность главного тренера национальной команды добавил роль коуча в созданной команде "Киев Кэпиталз". Ранее президент ФХУ Георгий Зубко анонсировал кадровые изменения во главе "сине-желтых".

"Задача не была выполнена. Поэтому у меня есть предложения к совету федерации относительно модернизации штаба национальной команды. Мы рассматриваем вопросы определенных кадровых изменений в сборной национальной, рассматриваем также кадровые изменения в U-20", – отметил функционер.

Кто такой Вадим Шахрайчук

Уроженец Киева, выступал на позиции центрфорварда. На взрослом уровне дебютировал в составе столичной ШВСМ, а в 1992-1996, 2010-2011 и 2012 гг. защищал цвета киевского "Сокола".

Львиную долю игровой карьеры провел в чемпионате России. Там выступал за казанский "Ак Барс", омский "Авангард", ярославский "Локомотив", московские "Спартак" и "Динамо", ряд других команд. В 1997-2000 гг. играл в немецком "Айс Тайгерс", а завершил активные выступления в киевском "Компаньоне" в 2013 году.

Тренерскую деятельность начал в рядах столичных "Дженералз". Затем работал в РФ и Румынии, а в 2021 году возглавил сборную Украины. Весной этого года национальная команда не смогла выиграть Дивизион IB чемпионата мира.