Хокейна збірна України в спарингу переграла збірну клубів Латвії

Контрольний матч

Збірна клубів Латвії – Україна – 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)

Шайби: Ларіоновс, 20:33, Зіле, 45:50, Зоховс, 54:09 – Трахт, 04:29, 46:11, Лялька, 21:04, Коренчук, 28:39, 39:04, Ворона, 35:28

"Синьо-жовті" зуміли швидко відкрити рахунок – Трахт замкнув передачу Пересунька після виграного вкидання в зоні господарів. А настарті другого періоду суперники обмінялися шайбами. На шайбу латвійця Ларіоновса українська команда відповіла голом лідера "Кременчука" Ляльки.

Згодом підопічні Вадима Шахрайчука відзначилися ще тричі. Спершу Коренчук перед воротами відправив "диск" за лінію після асисту Денискіна. Далі Ворона проштовхнув шайбу поміж щитками воротаря, скориставшись передачею Мережка. А п'ятий гол оформив той же Коренчук, якого в атаці українців на ударну позицію вивів Денискін.

Третя 20-хвилинка залишилася за балтійцями. Господарі закинули дві шайби зусиллями Зіле та Зоховса. У складі ж збірної України другий дубль до свого активу записав Трахт. Підсумковий рахунок – 6:3 на користь "синьо-жовтих".

Завтра суперники зустрінуться вдруге. Закриватиме ж тренувальний збір перед ЧС-2023 Україна двома спарингами зі збірною Литви. Ці поєдинки відбудуться 18-19 квітня, а хокейний Мундіаль розпочнеться 23 квітня.