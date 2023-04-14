Хоккейная сборная Украины в спарринге обыграла сборную клубов Латвии

Контрольный матч

Сборная клубов Латвии – Украина – 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)

Шайбы: Ларионовс, 20:33, Зиле, 45:50, Зоховс, 54:09 – Трахт, 04:29, 46:11, Лялька, 21:04, Коренчук, 28:39, 39:04, Ворона, 35:28

"Сине-желтые" сумели быстро открыть счет – Трахт замкнул передачу Пересунько после выигранного вбрасывания в зоне хозяев. А на старте второго периода соперники обменялись шайбами. На шайбу латвийца Ларионовса украинская команда ответила голом лидера "Кременчуга" Ляльки.

Впоследствии подопечные Вадима Шахрайчука отличились еще трижды. Сначала Коренчук перед воротами отправил "диск" за линию после ассиста Денискина. Дальше Ворона протолкнул шайбу между щитками вратаря, воспользовавшись передачей Мережко. А пятый гол оформил тот же Коренчук, которого в атаке украинцев на ударную позицию вывел Денискин.

Третья 20-минутка осталась за балтийцами. Хозяева забросили две шайбы усилиями Зиле и Зоховса. В составе же сборной Украины второй дубль в свой актив записал Трахт. Итоговый счет – 6:3 в пользу "сине-желтых".

Завтра соперники встретятся во второй раз. Будет же закрывать тренировочный сбор перед ЧМ-2023 Украина двумя спаррингами со сборной Литвы. Эти поединки пройдут 18-19 апреля, а хоккейный Мундиаль начнется 23 апреля.