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Хокейна збірна України розтрощила Сербію на ЧС-2023

Фото: "Синьо-жовті" святкують одну зі семи шайб у Таллінні (iihf.com)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою національної команди України над збірною Сербії завершився черговий матч чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні IB.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2023, Дивізіон IB, 2-й тур

Україна – Сербія – 7:0 (0:0, 2:0, 5:0)

Шайби: Трахт, 26:27, Мазур, 28:47, 44:28, Денискін, 47:06, Пересунько, 49:39, Бородай, 54:19, Мережко, 57:37

Після прикрої поразки від Китаю напередодні (4:5 ОТ) "синьо-жовті" зобов'язані були перемагати балканців. Утім, серби виявилися доволі міцним горішком. Принаймні в першому періоді Україна так і не змогла підібрати ключі до воріт суперника, хоча переважала за кидками (17:5).

Додавши оберти зі стартом другої 20-хвилинки, українці зуміли швидко повести в рахунку. Мазур увірвався до лівої зони вкидання і відпасував праворуч, а Трахт у дотик переправив шайбу за лінію. А ще за дві хвилини асистент і сам став голеадором, реалізувавши більшість на добиванні.

Свій успіх збірна України розвинула в третьому періоді. Розгромним рахунок зробив той же Мазур, коли підхопив шайбу після кидка Мережка та проштовхнув у ворота. Після цього серби геть розклеїлися і пропустили ще чотири рази до фінальної сирени.

Спершу Денискін змістився від борту та з правої зони вкидання класно поклав "диск" під дальню стійку. Далі Пересунько в більшості фактично прошив голкіпера сильним кидком. А згодом Бородай вчасно опинився на добиванні після сольного проходу капітана Мережка. Добив сербів той же лідер збірної, який у дотик замкнув передачу Коренчука.

Завдяки перемозі "синьо-жовті" вийшли на другу сходинку в секстеті команд. У лідерах – збірна Японії (6 очок). Україна набрала 4 пункти. Наступним суперником підопічних Вадима Шахрайчука стане господар змагань – збірна Естонії (26 квітня). До хокейної еліти підніметься лише переможець турніру.

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