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Хокейна збірна України перемогою над Чехією завершила виступи на Універсіаді-2023

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Лейк-Плесід, П'ятниця 20 січня 2023 09:21
Хокейна збірна України перемогою над Чехією завершила виступи на Універсіаді-2023 Фото: Гліб Кривошапкін закинув Чехії дві шайби (lakeplacid2023fisugames.pixieset.com)
Автор: Антон Федорців

Втішною перемогою студентської збірної України над командою Чехії закінчився груповий етап хокейного турніру на Всесвітніх університетських іграх у Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Універсіада-2023, група A, 5-й тур

Чехія – Україна – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Шайби: Хаджіч, 9:22 – Кривошапкін, 24:56, 53:26, Панченко, 34:32

"Синьо-жовті" пропустили першими в середині стартового періоду. Комарек із Тарноцжи розіграли зайвого та вивели на ударну позицію Хаджіча, який і відкрив рахунок у протистоянні. Чехам для виходу в півфінал якраз потрібна була перемога.

Однак, у другому періоді українці перевернули гру. На старті вміння реалізувати більшість продемонстрували і підопічні Вадима Шахрайчука, коли після передач Матейченка та Ступака відзначився Кривошапкін. А згодом Панченко закинув ефектну шайбу після сольного проходу.

Добив збірну Чехії той же Кривошапкін. За майже 7 хвилин до сирени він скористався передачею Ступака й оформив дубль. Та ще й у меншості! Загалом на турнірі молодий нападник "Кременчука" набрав 8 пунктів – 3 шайби та 5 асистів.

Результативності Кривошапкіна та інших, однак, забракло для виходу в плей-офф. Збірна України набрала 7 очок і відстала від Японії, що стала другою, на 2 пункти. Безумовним переможцем секстету A Універсіади стала збірна Канади (15 очок). У півфіналах зустрінуться пари Канада – Казахстан і США – Японія.

До слова, напередодні Вірер виграла біатлонний спринт в італійському Антгольці.

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