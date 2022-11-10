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Хокейна збірна України перемогла Італію в овертаймі на старті Меморіалу Шаркозі

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Будапешт, Четвер 10 листопада 2022 20:59
Хокейна збірна України перемогла Італію в овертаймі на старті Меморіалу Шаркозі Фото: Віталій Лялька відзначився асистом (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Турнір пам'яті Тамаша Шаркозі в Будапешті збірна України розпочали з перемоги над національною командою Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Меморіал Шаркозі-2022

Італія – Україна – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: Петан, 37:21 – Міхнов, 56:54, Пересунько, 63:18

У стартовому періоді домінували "синьо-жовті". Вони діяли злагодженіше по різні боки майданчика та переграли італійців за кількістю кидків (13:4). Проте, відкрити рахунок збірна України не змогла, хоча двічі грала в більшості.

На другий період італійська збірна вийшла налаштована агресивніше. Вніс корективи і тренерський штаб, що дозволило апеннінцям повести. Петан реалізував подвійну чисельну перевагу Італії з допомогою рикошета від ковзана Ратушного.

Українці зрівняли рахунок під завісу третього періоду в аналогічній ситуації. Лялька віддав передачу Міхнову, той опинився наодинці перед воротами Сміта та холоднокровно відправив шайбу під поперечину. А в овертаймі спрацювала зв'язка Мережко-Пересунько – перший віддав партнеру на дальню стійку, а той відправив шайбу в порожній кут.

Наступний матч на турнірі збірна України проведе 12 листопада. Суперником "синьо-жовтих" стане збірна Словенії.

До слова, раніше форвард "Вегаса" Кессел оновив рекорд НХЛ за кількістю проведених поспіль матчів.

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