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Хоккейная сборная Украины победила Италию в овертайме на старте Мемориала Шаркози

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Будапешт, Четверг 10 ноября 2022 20:59
Хоккейная сборная Украины победила Италию в овертайме на старте Мемориала Шаркози Фото: Виталий Лялька отличился ассистом (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Турнир памяти Тамаша Шаркози в Будапеште сборная Украины начала с победы над национальной командой Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Мемориал Шаркози-2022

Италия – Украина – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: Петан, 37:21 – Михнов, 56:54, Пересунько, 63:18

В стартовом периоде доминировали "сине-желтые". Они действовали более слаженно по разные стороны площадки и переиграли итальянцев по количеству бросков (13:4). Однако открыть счет сборная Украины не смогла, хотя дважды играла в большинстве.

На второй период итальянская сборная вышла с более агрессивным настроем. Внес коррективы и тренерский штаб, что позволило апеннинцам повести. Петан реализовал двойное численное превосходство Италии с помощью рикошета от конька Ратушного.

Украинцы сравняли счет под занавес третьего периода в аналогичной ситуации. Лялька отдал передачу Михнову, тот оказался один перед воротами Смита и хладнокровно отправил шайбу под перекладину. А в овертайме сработала связка Мережко-Пересунько – первый отдал партнеру на дальнюю штангу, а тот отправил шайбу в пустой угол.

Следующий матч на турнире сборная Украины проведет 12 ноября. Соперником "сине-желтых" станет сборная Словении.

К слову, ранее форвард "Вегаса" Кессел обновил рекорд НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей.

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