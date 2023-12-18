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Хокейна збірна України отримала останнього опонента на відбір до Олімпіади-2026

Фото: Збірна України на Меморіалі Шаркозі восени (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України дізналася всіх суперників у кваліфікаційному турнірі перед Олімпійськими іграми 2026 року в італійському Мілані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІІХФ.

Українська збірна вступить у боротьбу за олімпійську ліцензію з другого етапу кваліфікації. Швидкоплинний турнір 8-11 лютого 2024 року прийме польський Сосновєц.

"Синьо-жовті" потрапили до групи J. Компанію підопічним Дмитра Христича там відразу склали збірні Польщі та Республіки Корея. Останній учасник квартету – Естонія – визначився за підсумками одноколового турніру.

Лише переможець групи проб'ється в наступний раунд відбору. У серпні-вересні наступного року найкраща команда квартету J позмагається за одну путівку на Ігри-2026 зі збірними Данії, Норвегії та Словенії.

Хокейна збірна України та Олімпійські ігри

Дебют у кваліфікації "синьо-жовтих" припав на відбір до Олімпіади-1998. Тоді "синьо-жовті" виграли регіональну групу відбору, але вилетіли у фінальній пульці. Українці фінішували останніми в групі з Німеччиною, Словаччиною і Швейцарією.

Натомість успішною стала кваліфікація до Ігор-2002 у Солт-Лейк-Сіті. Українські хокеїсти вибороли путівку на зимову Олімпіаду разом із німцями та білорусами. У фінальному турнірі збірна України лише за додатковими показниками поступилася першою сходинкою у групі Білорусі та посіла 10-те місце на Іграх.

З тих пір українська команда на Олімпіадах не грала. Перед XXIV Іграми в Пекіні "синьо-жовті" вибули в 3-му попередньому кваліфікаційному раунді, здобувши лише одну перемогу в трьох матчах.

До слова, напередодні збірна України U-20 програла Словенії очний поєдинок за місце в Дивізіоні IA Мундіалю.

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