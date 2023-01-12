Хокейна збірна України оголосила склад на Універсіаду-2023: хто потрапив до заявки

Вадим Шахрайчук і Костянтин Сімчук відібрали для Універсіади 22 хокеїсти. "Синьо-жовті" прибули до Штатів в ослабленому з різних причин складі.

Оборонець Матусевич зазнав важкої травми під час турне Канадою, а нападник Зінченко пропустить Ігри через візові проблеми. Ще трьох "студентів" – Трахта, Пересунька та Чолача – до лав збірної України у віці до 25 років не відпустили їхні клуби.

Перед Універсіадою "синьо-жовті" зіграли чотири спаринги з канадськими університетськими командами. Студентська збірна України зазнали поразок від "Саскачеван Хаскіз" (0:2) "Калгарі Дінос" (1:3), "Альберти Голден Берз" (1:5) та розгромила "Манітобу Бізонс" (5:1).

Склад студентської збірної України для участі в Універсіаді-2023:

Воротарі: Дьяченко ("Берсерки"), Кубрицький ("Дофін Кінгз"), Сердюк ("Сокіл")

Оборонці: Варава ("Кременчук"), Григор'єв, Сисак (обидва – "Сокіл"), Гребеник, Ратушний (обидва – "Дніпро"), Дахновський (“Корпус Крісті АйсРейс"), Євтухов (ХК "Філадельфія"), Палійчук ("Денбері Джуніор Хет-Трікс")

Нападники: Бородай, Целогородцев (обидва – "Дніпро"), Чіканцев ("Подгале"), Грабовецький ("Спарта" Прага), Кривошапкін ("Кременчук"), Матейченко («"Манхеттенвіль Коледж"), Мазур ("Сокіл"), Панченко, Ружніков (обидва – "Енергія"), М. Сімчук ("Брукс Бандітс"), Ступак ("Вієнер")

Стартовий поєдинок "синьо-жовті" зіграють 12 січня проти збірної Канади. Далі суперниками українців стануть команди Латвії, Швеції, Японії та Чехії. До плей-офф турніру вийдуть дві найкращі збірні секстету. Найбільшим досягненням хокейної збірної України залишається тріумф на Універсіаді-1999.