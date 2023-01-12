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Хоккейная сборная Украины объявила состав на Универсиаду-2023: кто попал в заявку

Фото: Студенческая сборная Украины во время канадского турне (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины определился с перечнем хоккеистов, которые примут участие во Всемирных университетских играх в американском Лейк-Плэсиде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

Вадим Шахрайчук и Константин Симчук отобрали для Универсиады 22 хоккеиста. "Сине-желтые" прибыли в Штаты в ослабленном по разным причинам составе.

Защитник Матусевич получил тяжелую травму во время турне по Канаде, а нападающий Зинченко пропустит Игры из-за визовых проблем. Еще трех "студентов" – Трахта, Пересунько и Чолача – в сборную Украины в возрасте до 25 лет не отпустили их клубы.

Перед Универсиадой "сине-желтые" сыграли четыре спарринга с канадскими университетскими командами. Студенческая сборная Украины потерпела поражения от "Саскачеван Хаскиз" (0:2) "Калгари Динос" (1:3), "Альберты Голден Беарз" (1:5) и разгромила "Манитобу Бизонс" (5:1).

Состав студенческой сборной Украины для участия в Универсиаде-2023:

Вратари: Дьяченко ("Берсерки"), Кубрицкий ("Дофин Кингз"), Сердюк ("Сокол")

Защитники: Варава ("Кременчуг"), Григорьев, Сысак (оба – "Сокол"), Гребеник, Ратушный (оба – "Днепр"), Дахновский ("Корпус Кристи АйсРейс"), Евтухов (ХК "Филадельфия"), Палийчук ("Денбери Джуниор Хет-Трикс")

Нападающие: Бородай, Целогородцев (оба – "Днепр"), Чиканцев ("Подгале"), Грабовецкий ("Спарта" Прага), Кривошапкин ("Кременчуг"), Матейченко ("Манхэттенвиль Колледж"), Мазур ("Сокол") , Панченко, Ружников (оба – "Энергия"), М. Симчук ("Брукс Бандитс"), Ступак ("Виенер")

Стартовый поединок "сине-желтые" сыграют 12 января против сборной Канады. Дальше соперниками украинцев станут команды Латвии, Швеции, Японии и Чехии. В плей-офф турнира выйдут две лучшие сборные секстета. Наибольшим достижением хоккейной сборной Украины остается триумф на Универсиаде-1999.

К слову, молодежная сборная Канады выиграла чемпионат мира-2023 благодаря победе над Чехией U-20.

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