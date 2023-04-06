Хокейна федерація виграла в "Донбаса" суд за корпоративні права УХЛ

"Донбас", "Білий Барс" і харківське "Динамо" не змогло позбавити федерацію прав на УХЛ. Розгляд справи тривав понад рік.

"Вчора, 5 квітня, Північний апеляційний господарський суд вказав на безпідставність та необґрунтованість вимог клубів “Донбас”, “Білий Барс” і “Динамо” Харків і відмовив в задоволенні позову в повному обсязі. Постанова суду набрала законної сили, корпоративні права федерації захищені в повному обсязі", – йдеться в заяві організації.

Восени 2021 року між ФХУ та низкою клубів виник конфлікт, що спричинив появу Суперліги на противагу УХЛ, дискваліфікацію десятків хокеїстів і кадрову кризу в збірній України. "Донбас", "Білий Барс" і "Динамо" хоч і створили Суперлігу, але прагнули взяти під контроль Українську хокейну лігу.

Альтернативний чемпіонат із "Донбасом" нагорі піраміди проіснував лише півроку. Після повномасштабного вторгнення РФ тамтешні клуби до змагань не повернулися, а хокеїсти опинилися в лавах команд чемпіонату України або в зарубіжних першостях.