Хоффенхайм - Шахтер: анонс матча

Фото: "Хоффенхайм" - "Шахтер" (twitter.com/FCShakhtar)

Готовимся к поединку 5 тура группового этапа Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" сыграет с немецким "Хоффенхаймом" в рамках 5 тура группового турнира Лиги чемпионов. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". По мнению букмекеров, преимущество в этом матче на стороне хозяев поля.

27 ноября 22:00

Зинсхайм, "Райн-Некар-Арена"

Решающий матч для обеих команд! В случае поражения команда Паулу Фонсеки потеряет шансы даже на третье месте и, соответственно, окажется без евровесны.

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн: "Нам нужно сыграть в обороне так же страстно, как у нас получается действовать в нападении. Будем работать, подготовим план на матч и постараемся выполнить его на поле. Учитывая нашу атакующую мощь, надежная игра в защите обычно приводит к победе".

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека: "Мы чувствуем определенное давление, так как понимаем, что нужно побеждать. Но для "Хоффенхайма" этот поединок тоже решающий. Обе команды хотят победить, мы постараемся отдать все свои силы, чтобы победить".

Ориентировочные составы:

"Хоффенхайм": Бауманн; Акпогума, Фогт, Бичакчич; Бренет, Демирбай, Шульц, Грифо, Крамарич; Жоэлинтон, Бельфодиль

Не сыграют: Нуху, Амири, Гайгер, Гриллич, Хюбнер, Рупп

"Шахтер": Пятов; Данченко, Хочолава, Матвиенко, Исмаили; Майкон, Степаненко; Веллингтон Нем, Алан Патрик, Тайсон; Жуниор Мораэс

Не сыграют: Ордец, Фернандо, Марлос, Ракицкий

Под вопросом: Степаненко, Бутко, Кривцов