Гоффенхайм - Шахтар: анонс матчу

Фото: "Гоффенхайм" - "Шахтар" (twitter.com/FCShakhtar)

Готуємося до поєдинку 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" зіграє з німецьким "Гоффенхаймом" в рамках 5 туру групового турніру Ліги чемпіонів. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". На думку букмекерів, перевага в цьому матчі на боці господарів поля.

27 листопада 22:00

Зінсгайм, "Райн-Некари-Арена"

Вирішальний матч для обох команд! У разі поразки команда Паулу Фонсека втратить шанси навіть на третє місце і, відповідно, виявиться без євровесни.

Головний тренер "Гоффенхайма" Юліан Нагельсманн: "Нам потрібно зіграти в обороні так само пристрасно, як у нас виходить діяти в нападі. Будемо працювати, підготуємо план на матч і спробуємо виконати його на полі. З огляду на нашу атакуючу міць, надійна гра в захисті зазвичай призводить до перемоги".

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека: "Ми відчуваємо певний тиск, оскільки розуміємо, що потрібно перемагати. Але для "Хоффенхайма" цей поєдинок теж вирішальний. Обидві команди хочуть перемогти, ми спробуємо віддати всі свої сили, щоб перемогти".

Орієнтовні склади:

"Гоффенхайм": Бауманн; Акпогума, Фогт, Бичакчич; Бренет, Демірбай, Шульц, Гриф, Крамаріч; Жоелінтон, Бельфоділь

Не зіграють: Нуху, Амірі, Гайгер, Грілліч, Хюбнер, Рупп

"Шахтар": Пятов; Данченко, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі; Майкон, Степаненко; Веллінгтон Нем, Алан Патрік, Тайсон; Жуніор Мораес

Не зіграють: Ордець, Фернандо, Марлос, Ракицький

Під питанням: Степаненко, Бутко, Кривцов