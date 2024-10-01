"Хоффенхайм" – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи

Київське "Динамо" зустрінеться з німецьким "Хоффенхаймом" у другому турі загального етапу Ліги Європи 2024/25.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч "Хоффенхайм" – "Динамо" відбудеться в Зінсгаймі 3 жовтня. Поєдинок прийме "Рейн-Некар Арена". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Матчі "біло-синіх" у Лізі Європи в цифровому мовленні T2 не транслюватимуть. Усі поєдинки основного раунду другого за рангом єврокубка на території України покаже офіційний транслятор турнір – медіасервіс MEGOGO. Орієнтовно за годину до матчу там візьме старт студія.

Тренерський штаб "Динамо" заявив на турнір 30 футболістів. До списку потрапили всі літні новачки команди – оборонець Себальйос, хавбеки Рубчинський, Брагару, Піхальонок і форвард Герреро. У лазареті киян залишаються півзахисник Шепелєв і нападник Пономаренко.

У стартовому турі Ліги Європи команда Олександра Шовковського зазнала розгромної поразки від римського "Лаціо" (0:3). Натомість "Хоффенхайм" на виїзді розписав нічию з данським "Мідтьюлланом" (1:1). Рятівний гол під завісу зустрічі оформив юний форвард команди Макс Мьорштедт.