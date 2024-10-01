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"Хоффенхайм" – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи

Зінсгайм, Вівторок 01 жовтня 2024 15:58
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"Хоффенхайм" – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи Фото: "Біло-сині" перед одним із поєдинків чемпіонату України (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" зустрінеться з німецьким "Хоффенхаймом" у другому турі загального етапу Ліги Європи 2024/25.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Хоффенхайм" – "Динамо" відбудеться в Зінсгаймі 3 жовтня. Поєдинок прийме "Рейн-Некар Арена". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Матчі "біло-синіх" у Лізі Європи в цифровому мовленні T2 не транслюватимуть. Усі поєдинки основного раунду другого за рангом єврокубка на території України покаже офіційний транслятор турнір – медіасервіс MEGOGO. Орієнтовно за годину до матчу там візьме старт студія.

Тренерський штаб "Динамо" заявив на турнір 30 футболістів. До списку потрапили всі літні новачки команди – оборонець Себальйос, хавбеки Рубчинський, Брагару, Піхальонок і форвард Герреро. У лазареті киян залишаються півзахисник Шепелєв і нападник Пономаренко.

У стартовому турі Ліги Європи команда Олександра Шовковського зазнала розгромної поразки від римського "Лаціо" (0:3). Натомість "Хоффенхайм" на виїзді розписав нічию з данським "Мідтьюлланом" (1:1). Рятівний гол під завісу зустрічі оформив юний форвард команди Макс Мьорштедт.

До слова, раніше "Динамо" розгромило "Лівий Берег" у дербі Києва.

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