Ходжес призвал пригласить Грузию в НАТО из-за Нагорного Карабаха

Соединенные Штаты Америки и союзники должны пригласить Грузию в НАТО после того, как Россия усилила свое влияние на Южном Кавказе. Речь идет о мирном соглашении в Нагорном Карабахе и миротворческой миссии Москвы.

Об этом в колонке для euobserver написал американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе в 2014-2017 годах Бен Ходжес.

По его словам, мирное соглашение в Нагорном Карабахе завершило кровопролитную войну. Однако возобновиться конфликту, по его мнению, позволила неспособность США в полной мере и последовательно конкурировать в регионе Черного моря и на Южном Кавказе.

"Мы уступили инициативу Кремлю и поэтому сегодня находимся в стороне, наблюдая за результатом. Для США и Европы оставаться в стороне больше не является жизнеспособным вариантом", - отметил Ходжес.

В связи с этим он выступил за укрепление отношений с Арменией, Азербайджаном, Турцией и Грецией, разместив на территории союзников инфраструктуру для военно-воздушных сил и флота США.

"Мы также должны направить Грузии приглашение немедленно присоединиться к НАТО. Эти меры дадут Кремлю понять, что этот регион представляет для нас стратегический интерес. Запад должен соревноваться на Южном Кавказе, пока у нас еще есть возможность, если мы хотим предотвратить конфликт между великими державами", - добавил Ходжес.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Ходжес рассказал, что Россия все еще слишком сильно влияет на Украину.

Он также рассказал, что Украина должна делать в противостоянии с Россией.