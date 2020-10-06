Ходжес объяснил, почему отравление Навального вызвало резонанс на Западе

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

Западные страны считают слишком наглым отравление одного из лидеров оппозиции России Алексея Навального. В связи с этим Запад заговорил о возможных санкциях против Кремля.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

По его словам, такая реакция Запада не означает, что жизнь одного человека важнее жизней тысяч жертв на Донбассе. Однако западные страны балансируют свои приоритеты и экономические интересы.

"Я могу объяснить - не оправдать - мотивы такого поведения. И я думаю, что это было что-то настолько наглое - использовать яд против такой ведущей фигуры оппозиции, отравить такого всемирно известного, узнаваемого человека. Я имею в виду, что это из другой категории… Речь идет о том, что Кремль готов сделать. И я думаю, это был шок", - пояснил Ходжес.

При этом он заявил, что Германия продолжает поддержку российского "Северного потока-2", делая реакцию на действия Кремля несущественной. Также Ходжес считает, что США должны были проявить большую решимость и ясность в вопросе отравления Навального.

Напомним, Навальный впал в кому во время перелета из Томска в Москву в конце августа. Российские медики не выявили в его организме ядов, однако после эвакуации оппозиционера в Берлин немецкая сторона подтвердила, что Навальный был отравлен веществом типа "Новичок".

Позже в Германии пригрозили РФ санкциями, если подтвердится причастность к отравлению Кремля.

Также сообщалось, что группа американских сенаторов направила в Конгресс законопроект, которым предлагается ввести санкции против России за отравление Навального.