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Ходжес пояснив, чому отруєння Навального викликало резонанс на Заході

Вівторок 06 жовтня 2020 10:59
Ходжес пояснив, чому отруєння Навального викликало резонанс на Заході
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Західні країни вважають занадто нахабним отруєння одного з лідерів опозиції Росії Олексія Навального. У зв'язку з цим Захід заговорив про можливі санкції проти Кремля.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

За його словами, така реакція Заходу не означає, що життя однієї людини важливіше життів тисяч жертв на Донбасі. Однак західні країни балансують свої пріоритети і економічні інтереси.

"Я можу пояснити - не виправдати - мотиви такої поведінки. І я думаю, що це було щось настільки нагле - використовувати отруту проти такої провідної постаті опозиції, отруїти такого всесвітньо відомої, пізнаваної людини. Я маю на увазі, що це з іншої категорії... Мова йде про те, що Кремль готовий зробити. І я думаю, це був шок", - пояснив Ходжес.

При цьому він заявив, що Німеччина продовжує підтримку російського "Північного потоку-2", роблячи реакцію на дії Кремля несуттєвою. Також Ходжес вважає, що США повинні були проявити більшу рішучість і ясність у питанні отруєння Навального.

Нагадаємо, Навальний впав у кому під час перельоту з Томська в Москву в кінці серпня. Російські медики не виявили в його організмі отрут, однак після евакуації опозиціонера до Берліна німецька сторона підтвердила, що Навальний був отруєний речовиною типу "Новачок".

Пізніше у Німеччині пригрозили РФ санкціями, якщо підтвердиться причетність до отруєння Кремля.

Також повідомлялося, що група американських сенаторів направила в Конгрес законопроект, яким пропонується ввести санкції проти Росії за отруєння Навального.

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