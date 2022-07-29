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Ходят в спецкостюмах. Оккупированную Луганскую область захлестнула волна отравлений

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Луганск, Пятница 29 июля 2022 12:31
Ходят в спецкостюмах. Оккупированную Луганскую область захлестнула волна отравлений Фото: оккупированную Луганскую область захлестнула волна отравлений (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированной Луганской области наблюдается массовые случаи отравления водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"На линии фронта пока все стабильно. Никаких прорывов нет и Слава Богу. А что касается ситуации на оккупированных территориях, то об этом можно говорить часами. Одна из самых серьезных и очень больших проблем - вода. Потому что уже долгое время не убирают тела погибших, не достают их из-под завалов. У нас есть уже информация о том, что все эти продукты разложения попадают в воду и люди когда, набирают из скважин воду и пьют ее, очень часто потом идут отравления", - рассказал он

По его словам, ситуация настолько сложная, что оккупанты прислали врачей в больницу Северодонецка, которые там находятся исключительно в защитных костюмах.

Как сообщалось, ранее около 100 тысяч жителей Мариуполя находятся в постоянной опасности, рискуя подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку.

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