Ходят в спецкостюмах. Оккупированную Луганскую область захлестнула волна отравлений

"На линии фронта пока все стабильно. Никаких прорывов нет и Слава Богу. А что касается ситуации на оккупированных территориях, то об этом можно говорить часами. Одна из самых серьезных и очень больших проблем - вода. Потому что уже долгое время не убирают тела погибших, не достают их из-под завалов. У нас есть уже информация о том, что все эти продукты разложения попадают в воду и люди когда, набирают из скважин воду и пьют ее, очень часто потом идут отравления", - рассказал он

По его словам, ситуация настолько сложная, что оккупанты прислали врачей в больницу Северодонецка, которые там находятся исключительно в защитных костюмах.