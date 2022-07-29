Ходять у спецкостюмах. Окуповану Луганську область захлеснула хвиля отруєнь

"На лінії фронту поки що все стабільно. Жодних проривів немає і Слава Богу. А що стосується ситуації на окупованих територіях, то про це можна говорити годинами. Одна з найсерйозніших і дуже великих проблем - вода. Тому що вже довгий час не прибирають тіла загиблих, не дістають їх з-під завалів. У нас вже є інформація про те, що всі ці продукти розкладання потрапляють у воду і люди, коли набирають із свердловин воду і п'ють її, дуже часто потім йдуть отруєння", - розповів він.

За його словами, ситуація настільки складна, що окупанти надіслали лікарів до лікарні Сєвєродонецька, які там перебувають виключно у захисних костюмах.