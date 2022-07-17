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Ходят по домам. Херсонцев предупредили о новом виде мошенничества

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Херсон, Воскресенье 17 июля 2022 16:33
Ходят по домам. Херсонцев предупредили о новом виде мошенничества Фото: херсонцев предупредили о новом виде мошенничества, связанного сплатежками за свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В АО "Херсоноблэнерго" предупредили о мошенниках, призывающих жителей оккупированного региона платить за электроэнергию на счета контролируемой россиянами фирмы. На самом деле к предприятию, действительно поставляющему электроэнергию в Херсонскую область, они не имеют никакого отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Акционерного общества "Херсоноблэнерго" в Facebook.

"Отмечаем, это мошенничество. Будьте бдительны и внимательны, сейчас работники АО "Херсоноблэнерго" не осуществляют подворовой обход и не проводят снятие показателей электросчетчиков. Неизвестные лица, которые под видом энергетиков, пытаются попасть в ваш дом, являются пособниками оккупационной власти", - идет в сообщении.

На предприятии отмечают, что любое сотрудничество с оккупационными властями будет иметь последствия - привлечение к уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.

"На территории Херсонской области распределение и снабжение электрической энергией осуществляется исключительно предприятиями АО "Херсоноблэнерго" и ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания", которые работают по украинскому законодательству. И платить за предоставленные услуги необходимо исключительно по счетам этих предприятий", - добавляют в сообщении.

Как сообщалось, оккупационные власти Херсона заявили, что за не исполнение их "приказов" жителей города будут принудительно выселять за пределы области.

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