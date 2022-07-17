ru ua
Нд, 17 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ходять по домівках. Херсонців попередили про новий вид шахрайства

Новость на русском →
Херсон, Неділя 17 липня 2022 16:33
Ходять по домівках. Херсонців попередили про новий вид шахрайства Фото: херсонців попередили про новий вид шахрайства, пов'язаного сплатками за світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В АТ "Херсонобленерго" попередили про шахраїв, що закликають мешканців окупованого регіону сплачувати за електроенергію на рахунки фірми, що контролюють росіяни. Насправді до підприємства, що дійсно постачає електроенергію в Херсонську область, вони не мають жодного відношення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Акціонерного товариства "Херсонобленерго" у Facebook.

"Наголошуємо, це шахрайство. Будьте пильні та уважні, наразі працівники АТ "Херсонобленерго" не здійснюють подворовий обхід та не проводять зняття показників електролічильників. Невідомі особи, які під виглядом енергетиків, намагаються потрапити до вашої оселі, є посібниками окупаційної влади", - йдеться в повідомленні.

На підприємстві наголошують, що будь-яка співпраця з окупаційною владою матиме наслідки - притягнення до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність.

"На території Херсонської області розподіл та постачання електричної енергії здійснюється виключно підприємствами АТ "Херсонобленерго" та ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія", які працюють за українським законодавством. І сплачувати за надані послуги необхідно виключно за рахунками цих підприємств", - додають в повідомленні.

Як повідомлялося, окупаційна влада Херсона заявила, що за не виконання їхніх "наказів" мешканців міста примусово виселятимуть за межі області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року