В Ходейде в результате авиаудара погибли мирные жители

Фото: Йемен (из открытых источников)

Все жертвы были рабочими завода

По меньшей мере 16 человек погибли в результате авиационного удара коалиции во главе с Саудовской Аравией по портовому городу Йемена Ходейда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, которая вмешалась в войну в Йемене в 2015 году, проводила частые удары с воздуха.

Как отмечается, бомбы попали в завод по упаковке овощей. По данным медиков, в ходе авиаудара еще 12 человек получили ранения. Все жертвы были рабочими завода.

Отметим, в течение этого конфликта погибли более 10 000 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за тяжелого гуманитарного кризиса вследствие гражданской войны в Йемене около 14 миллионов человек находятся в условиях, близких к голоду.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на конец прошлого года в Йемене от голода и болезней умирали ежедневно 130 детей, около 50 тысяч в течение года