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У Ходейді в результаті авіаудару загинули мирні жителі

Новини » Надзвичайні події    25.10.2018 - 02:54
Фото: Ємен (з відкритих джерел)
Фото: Ємен (з відкритих джерел)

Всі жертви були робітниками заводу

Щонайменше 16 людей загинули внаслідок авіаційного удару коаліції на чолі з Саудівською Аравією по портовому місту Ємену Ходейда. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, коаліція, очолювана Саудівською Аравією, яка втрутилася у війну в Ємені в 2015 році, проводила часті удари з повітря.

Як наголошується, бомби потрапили в завод по упаковці овочів. За даними медиків, в ході авіаудару ще 12 осіб отримали поранення. Всі жертви були робітниками заводу.

Зазначимо, протягом цього конфлікту загинули більше 10 000 чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через важку гуманітарну кризу внаслідок громадянської війни в Ємені близько 14 мільйонів людей перебувають в умовах, близьких до голоду.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на кінець минулого року в Ємені від голоду і хвороб помирали щодня 130 дітей, близько 50 тисяч протягом року

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