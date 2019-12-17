В ходе стычек возле Рады пострадали журналисты

Во вторник, 17 декабря, во время стычек демонстрантов и полиции возле здания парламента, пострадали также журналисты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Так, двух сотрудников издания "Громадське" Викторию Рощину и оператора Алексея Никулина забрызгали слезоточивым газом, который применили в ходе столкновений между спецназовцами и митингующими.

Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала стычки. Кроме того, в сторону журналистов летели палки от палаток, которые демонстранты хотели установить возле здания парламента.

Напомним, с утра под зданием Верховной рады проходит несколько акций протеста. В частности, люди протестуют против открытия рынка земли. В акциях участвуют около тысячи человек.

Часть демонстрантов установила палатку на проезжей части по улице Михаила Грушевского. Силовики попытались им помешать, что и привело к стычкам. Кроме того, участники националистических организаций также зажигали файеры.

О задержанных и пострадавших на данный момент не сообщается.

Также РБК-Украина писало, что из-за акций в центр столицы отправили усиленные наряды полиции, военнослужащих Национальной гвардии, сотрудников ГСЧС, кинологов, взрывотехников и полиции диалога.

Организаторы демонстраций запланировали использование большого количества автомобилей и сценического оборудования, из-за чего будет частично ограничено движение транспорта.