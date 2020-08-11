В ходе стрельбы у Белого дома ранили сотрудника секретной службы США

В секретной службе Соединенных Штатов сообщили, что в ходе стрельбы у Белого дома был ранен их сотрудник. Он был госпитализирован.

Об этом сообщила пресс-служба секретной службы США в Twitter.

Стрельба велась на углу 17 улицы и Пенсильвания-авеню.

"(Подозреваемый, - ред.) мужчина и сотрудник службы госпитализированы. Во время инцидента охраняемые лица не подверглись опасности, комплекс Белого дома не получил повреждений", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером у Белого дома произошла стрельба из-за чего президент Дональд Трамп был вынужден прервать пресс-конференцию, и покинуть помещение.