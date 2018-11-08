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В ході стрільби під Лос-Анджелесом загинули 13 осіб

Новини » Надзвичайні події    08.11.2018 - 13:41
Фото: поліція на місці стрілянини в Таузенд-Оксі (twitter.com/skbaer)
Фото: поліція на місці стрілянини в Таузенд-Оксі (twitter.com/skbaer)

У поліції уточнили, що нападник теж входить в це число

В результаті стрілянини у ресторані в Таузенд-Оксі в 40 милях від Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США) загинули 13 осіб, у тому числі нападник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За даними поліції, в результаті стрілянини загинули 13 осіб, у тому числі заступник шерифа і нападник. У той же час місцева влада не уточнює, як загинув стрілок. Також повідомляється, що поліцейський був застрелений, коли приїхав за викликом на місце інциденту і увійшов в приміщення ресторану. На момент події в ресторані знаходилися більше сотні відвідувачів.

Нагадаємо, поліція Каліфорнії заявила про загибель стрілка в ресторані Borderline Bar & Gril. Ввечері невідомий тут здійснив понад 30 пострілів. Постраждалі в паніці вибігали з приміщення і намагалися сховатися на найближчій заправці.

До цього було відомо про 11 поранених. Деякі джерела також поширювали інформацію про смертельні випадки, проте ця інформація не була оперативно підтверджена. Свідки описували стрілка як хлопця старше 20 років близькосхідної зовнішності.

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