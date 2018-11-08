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В результате стрельбы под Лос-Анджелесом ранены 11 человек

Новости » Происшествия    08.11.2018 - 11:56
Фото: полиция на месте стрельбы в Таузенд-Оксе (twitter.com/studentspills)
Фото: полиция на месте стрельбы в Таузенд-Оксе (twitter.com/studentspills)

На данный момент нет подтвержденных данных о летальных случаях

В результате стрельбы в ресторане в Таузенд-Оксе под Лос-Анджелесом (Калифорния, США) ранения получили 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что, по данным местных властей, в результате стрельбы в ресторане ранены 11 человек, в том числе заместитель шерифа. На данный момент информация о летальных случаях не подтверждена.

В результате стрельбы под Лос-Анджелесом ранены 11 человек

Отметим, неизвестный открыл стрельбу в ресторане Borderline Bar & Gril. По данным полиции, нападавший осуществил около 30 выстрелов. Очевидцы описывают его как молодого человека старше 20 лет ближневосточной внешности в черной одежде и с бородой.

Напомним, в середине октября в Техасе в результате перестрелки на праздновании дня рождения погибли четыре человека. Вскоре один из подозреваемых был задержан, им оказался 20-летний парень. Все погибшие были членами одной семьи.

До этого во Флориде в торговом центре Bell Tower Shops, который расположен в городе Форт Майерс, произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и двое были ранены.

 

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