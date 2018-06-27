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Интервью

В ходе проверки информации о минировании здания ВСП в Киеве обнаружен муляж взрывного устройства

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 14:58
Фото: в Киеве "минировали" здание ВСП (facebook.com/UA.KyivPolice)
Фото: в Киеве "минировали" здание ВСП (facebook.com/UA.KyivPolice)

Других опасных предметов в ходе обследования найдено не было

В ходе проверки информации о минировании здания Высшего совета правосудия (ВСП) в Киеве правоохранители обнаружили муляж взрывного устройства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"После тщательной проверки объекта в помещении правоохранители обнаружили муляж, похожий на взрывное устройство, который изъяли специалисты взрывотехнической службы. Других опасных предметов в ходе обследования найдено не было", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе проверки информации о минировании из здания эвакуировали более 100 посетителей и работников заведения.

 

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Опубликовано Полиция Киева Среда, 27 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" здание Высшего совета правосудия.

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Теги публикации: Киев, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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