В ходе проверки информации о минировании здания ВСП в Киеве обнаружен муляж взрывного устройства

Других опасных предметов в ходе обследования найдено не было

В ходе проверки информации о минировании здания Высшего совета правосудия (ВСП) в Киеве правоохранители обнаружили муляж взрывного устройства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"После тщательной проверки объекта в помещении правоохранители обнаружили муляж, похожий на взрывное устройство, который изъяли специалисты взрывотехнической службы. Других опасных предметов в ходе обследования найдено не было", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе проверки информации о минировании из здания эвакуировали более 100 посетителей и работников заведения.

Полиция Киева проверяет сообщение о минировании административного здания (ОБНОВЛЕНО на 14.00) На месте работает... Опубликовано Полиция Киева Среда, 27 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" здание Высшего совета правосудия.