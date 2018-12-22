В ходе протестов в Барселоне пострадали десятки человек

Фото: протесты в Барселоне (twitter.com/josepgoded)

Полиция задержала 13 демонстрантов

В Барселоне (Каталония, Испания) протесты против испанского правительства 21 декабря переросли в столкновения с полицией, в результате которых пострадали 62 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Из 62 пострадавших в ходе столкновений - 35 сотрудников полиции. 13 демонстрантов были задержаны.

Отмечается, что в пятницу на акции протеста в Барселоне вышли десятки тысяч человек, в ряде районов города протестующие атаковали полицейских, забрасывая их камнями, металлическими предметами, бутылками и петардами.

Напомним, 21 декабря каталонцы протестовали против выездного заседания правительства Испании в Барселоне, запланированного в ознаменование деэскалации конфликта, которое сторонники отделения Каталонии восприняли как "провокацию".

Демонстранты в Барселоне, выступающие за независимость Каталонии, заблокировали десятки автомобильных дорог. В регион прислали в качестве подкрепления сотни сотрудников полиции из департамента по противодействию массовым беспорядкам.