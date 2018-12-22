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Під час протестів у Барселоні постраждали десятки людей

Новини » Надзвичайні події    22.12.2018 - 02:57
Під час протестів у Барселоні постраждали десятки людей
Фото: протести в Барселоні (twitter.com/josepgoded)

Поліція затримала 13 демонстрантів

У Барселоні (Каталонія, Іспанія) протести проти іспанського уряду 21 грудня переросли в сутички з поліцією, в результаті яких постраждали 62 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

З 62 постраждалих під час зіткнень - 35 співробітників поліції. 13 демонстрантів було затримано.

Зазначається, що в п'ятницю на акції протесту в Барселоні вийшли десятки тисяч людей, у низці районів міста протестувальники атакували поліцейських, закидаючи їх камінням, металевими предметами, пляшками і петардами.

Нагадаємо, 21 грудня каталонці протестували проти виїзного засідання уряду Іспанії в Барселоні, запланованого в ознаменування деескалації конфлікту, яке прихильники відділення Каталонії сприйняли як "провокацію".

Демонстранти в Барселоні, які виступають за незалежність Каталонії, заблокували десятки автомобільних доріг. У регіон спрямували для підкріплення сотні працівників поліції з департаменту з протидії масовим заворушенням.

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