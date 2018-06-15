В ходе предвыборной поездки турецкого депутата произошла стрельба

В результате стрельбы погибли три человека

Три человека были убиты в Турции, когда началась драка между членами избирательной кампании парламентария правящей партии и местными торговцами. Об этом сообщает Reuters.

Так, Ибрагим Халил Йылдыз, член парламента от правящей партии АКР, посещал магазины в районе Сурук провинции Санлиурфа, когда между его окружением и торговцами началась драка.

Сообщается, что его брат и два человека с противоположной стороны были убиты в ходе потасовки, еще восемь человек были госпитализированы.

Кроме того, полиция задержала около 10 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкие правоохранители задержали в городах Стамбул и Измир 18 предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство".

Так, во время совместной операции турецкой разведки с контр террористической полицией в Измире задержали 10 предполагаемых боевиков.