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В ході передвиборної поїздки турецького депутата сталася стрілянина

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 04:01
Фото: поліція Туреччини (Wikimedia Commons)
Фото: поліція Туреччини (Wikimedia Commons)

В результаті стрілянини загинули три людини

Три людини були вбиті в Туреччині, коли почалася бійка між членами виборчої кампанії парламентарія правлячої партії і місцевими торговцями. Про це повідомляє Reuters.

Так, Ібрагім Халіл Йилдиз, член парламенту від правлячої партії АКР, відвідував магазини в районі Сурук провінції Санліурфа, коли між його оточенням і торговцями почалася бійка.

Повідомляється, що його брат і дві людини з протилежного боку були вбиті в ході бійки, ще вісім чоловік були госпіталізовані.

Крім того, поліція затримала близько 10 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецькі правоохоронці затримали в містах Стамбул і Ізмір 18 передбачуваних членів терористичного угруповання "Ісламська держава".

Так, під час спільної операції турецької розвідки з контр терористичної поліцією в Ізмірі затримали 10 передбачуваних бойовиків.

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Теги публікації: Турция, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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