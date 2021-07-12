В ходе празднования победы Италии на Евро пострадали 15 человек

В районе центральной площади Дуомо и окрестных кварталов были празднования. Там собралась многотысячная толпа.

Один из пострадавших был госпитализирован с проникающим ранением в области живота после взрыва петарды. Как отмечает milanotoday.it, 21-летний фанат пережил ампутацию трех пальцев также после взрыва петарды. Третий получил проникающее ранение грудной клетки из-за решетки уличного ограждения.

Напомним, сборная Италии в финальном матче обыграла команду Англии в серии пенальти со счетом 3:2.

Всего во время празднования пострадали 15 человек

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. Игра прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".