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В ході святкування перемоги Італії на Євро постраждали 15 осіб

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Мілан, Понеділок 12 липня 2021 14:31
В ході святкування перемоги Італії на Євро постраждали 15 осіб Фото: під час святкування перемоги Італії на Євро-2020 постраждали фанати (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Італія стала чемпіоном Європи з футболу. В ході святкування перемоги італійців постраждали 15 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету Corriere della Sera.

У районі центральної площі Дуомо і навколишніх кварталів були святкування. Там зібрався багатотисячний натовп.

Один з постраждалих був госпіталізований з проникаючим пораненням в області живота після вибуху петарди. Як зазначає milanotoday.it, 21-річний фанат пережив ампутацію трьох пальців також після вибуху петарди. Третій отримав проникаюче поранення грудної клітини з-за ґрат вуличної огорожі.

Всього під час святкування постраждали 15 осіб.

Нагадаємо, збірна Італії у фінальному матчі обіграла команду Англії в серії пенальті з рахунком 3:2.

Основний і додатковий час зустрічі завершився з рахунком 1:1. Гра пройшла в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

Нагадаємо, Італія стала новим чемпіоном Європи з футболу.

Вперше тріумф італійці святкували в далекому 1968-му році. Детальніше про фінал - у матеріалі РБК-Україна.

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