У ході нападу на інкасаторів в Ірпені зловмисники викрали 3 млн гривень, - поліція

Фото: вилучені касети з грішми (npu.gov.ua)

Правоохоронці продовжують встановлювати місцеперебування зловмисників, причетних до пограбування

У ході нападу на інкасаторів в Ірпені (Київська область), який стався 17 листопада, зловмисники викрали 3 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Як зазначається, під час підрахунку грошей, які були вилучені після затримання одного із зловмисників, правоохоронці встановили, що було викрадено 3 млн гривень, а не 1,8, як повідомлялося раніше.

"Сума грошей у п’яти банківських касетах, викрадених у інкасаторів в Ірпені, склала 3 млн гривень. Це з’ясувалося під час підрахунку грошей працівниками поліції та банку - після вилучення касет з автомобіля зловмисника", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати місцеперебування та вживають заходи щодо затримання інших причетних до пограбування зловмисників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 17 листопада в Ірпені невідомі в масках пограбували інкасаторів, в столиці та Київській області було оголошено план "Перехоплення".

Крім того, у прес-службі "ПриватБанку", чиїх інкасаторів пограбували, повідомили, що нападники викрали 1,8 млн гривень, банк оголосив винагороду за інформацію про зловмисників.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 листопада правоохоронці затримали одного з нападників на інкасаторів в Ірпені, які викрали з інкасаторської машини 5 банківських касет.