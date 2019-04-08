В ходе конфликта в Ливии погибли 35 человек

В результате вооруженного конфликта в Ливии, начиная с 4 апреля, погибли 35 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные правительства национального согласия Ливии.

Министр здравоохранения правительства согласия Ахмид Омар заявил, что по состоянию на вечер 7 апреля получили ранения или погибли 50 человек. Сегодня утром в министерстве обновили данные о жертвах. В ходе столкновений погибли 35 человек.

В свою очередь, командование Ливийской национальной армии сообщило о 14 убитых бойцах.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет Военно-воздушных сил правительства национального согласия Ливии совершил авиаудар к юго-западу от Триполи. Авиаудар нанесли по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Так, генерал-майор Ливийской национальной армии Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолет попытался атаковать боевые позиции армии.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Ливии прекратить военные операции в отношении Триполи. В США считают, что все участники конфликта должны вернуться на прежние позиции.